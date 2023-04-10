«Динамо» обратилось в ЭСК РФС насчёт пенальти в пользу «Спартака»

«Динамо» направило обращение в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС). Поводом стал пенальти, назначенный в ворота команды в матче 22-го тура Премьер-лиги против «Спартака».

«Динамо» действительно обратилось в экспертно-судейскую комиссию РФС по поводу оценки эпизода с назначением пенальти в пользу соперника на 84-й минуте игры», - комментарий пресс-службы «бело-голубых» приводит ТАСС.

Напомним, что «Спартак» и «Динамо» не выявили сильнейшего в московском дерби, забив по три гола – 3:3 «Красно-белые» сейчас занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, а «бело-голубые» - шестое.