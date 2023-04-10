«Газпром» поможет «Бешикташу» осуществить трансфер Баринова

В прессе появилась информация о том, что «Газпром» будет сотрудничать с «Бешикташем». Турецкий клуб на три года передаст права на название своего стадиона, за что получит 60 миллионов евро. Ещё какую-то сумму «Бешикташ» заработает за следующие два года по договору.

По данным Sozcu, «Газпром» также поможет «Бешикташу» осуществить трансфер полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.

Как известно, «Бешикташ» проявлял интерес к Баринову в зимнее трансферное окно, но тогда реализовать переход 26-летнего полузащитника не получилось. Эксперты портала transfermarkt оценивают капитана «Локомотива» в 9 миллионов евро.