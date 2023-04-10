«Газпром» подпишет контракт с «Бешикташем»

«Газпром» станет спонсором турецкого «Бешикташа». Как сообщает Sozcu, стороны подпишут контракт сроком на пять лет. В рамках договора «Бешикташ» получит от «Газпрома» 60 миллионов евро за передачу прав на название стадиона в течение трёх лет. После этого стороны сядут за стол и обсудят сумму за оставшиеся два года по контракту.

Любопытно, что «Зенит» недавно подписал контракт о сотрудничестве с другим грандом турецкого футбола – с «Фенербахче». Летом обе команды могут поучаствовать в предсезонном турнире.

На текущий момент «Бешикташ» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Турции.