Джорджевич: «Нам ничего нельзя говорить об отставке Бердыева»

Нападающий «Сочи» Лука Джорджевич отреагировал на отставку Курбана Бердыева с поста наставника команды.

«Без комментариев. Нам ничего нельзя говорить на эту тему», - заявил черногорский форвард в интервью изданию «РБ Спорт».

Напомним, что сегодня, 10 апреля, было объявлено об отставке Курбана Бердыева. Его сменщиком станет Дмитрий Хохлов. Под руководством туркменского специалиста «Сочи» одержал две победы при трёх поражениях в рамках Российской премьер-лиги.

Именно под руководством Бердыева Джорджевич забил оба мяча в чемпионате. На счету Луки девять поединков в РПЛ, в которых он также отдал три результативных передачи.