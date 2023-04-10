В «Химках» отреагировали на слухи о возможном назначении Кержакова

В прессе появилась информация о том, что в «Химках» рассматривают кандидатуру Александра Кержакова на должность главного тренера на будущее. Комментарий на этот счёт дал Николай Оленев, который занимает должность генерального директора подмосковного клуба. Функционер был краток.

«Относитесь соответствующим образом к таким слухам», - сказал Оленев, чьи слова приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

Напомним, что недавно Александр Кержаков покинул должность главного тренера «Кармиотиссы» на Кипре. Россиянин провёл всего лишь семь матчей во главе команды.

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