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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Камоцци отреагировал на отказ Дзюбы жать руку Семаку

10 Апреля 2023 • 17:23 Комментировать

После воскресного матча РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом» форвард Артём Дзюба не стал жать руку Сергею Семаку, под руководством которого выступал ранее. Комментарий на этот счёт дал футбольный функционер Франко Камоцци. В своё время он был советником Леонида Федуна в «Спартаке».

«Это просто спор или недопонимание между футболистом и тренером», - такой вывод сделал Камоцци, чьи слова приводит sport24.

«Зачем обсуждать сплетни и строить всякие домыслы, почему Дзюба так поступил, если можно обсудить игру, которая была действительно яркой», - добавил Камоцци, предложив больше говорить о футболе.

Напомним, что «Зенит» в воскресенье вечером добился волевой победы над «Локомотивом» на выезде со счётом 2:1. Питерцы уверенно лидируют в турнирной таблице Премьер-лиги и могут стать чемпионами пятый год подряд.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Сергей Семак Артём Дзюба Франко Камоцци
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