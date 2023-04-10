Орещук: «Бердыев и Сёмин – мэтры нашего футбола»

Известный футбольный функционер Роман Орещук считает, что Юрий Сёмин и Курбан Бердыев ещё покажут себя в футболе.

Напомним, что в понедельник Бердыев был уволен с должности главного тренера «Сочи» - во главе команды он провёл всего лишь пять матчей чемпионата России (две победы, три поражения).

«Бердыев и Сёмин - мэтры нашего футбола. Пока они хотят работать, они должны это делать. Другое дело, что в футболе очень редки случаи, когда тренеров провожают на пенсию, как Фергюсона. Я думаю, что мы увидим ещё Бердыева и Сёмина в деле», - сказал Орещук, чьи слова приводит Metaratings.

«Сочи» сейчас занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. Временным тренером команды стал Дмитрий Хохлов – он уже готовит «барсов» к домашней игре против «Краснодара».