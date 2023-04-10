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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орещук: «Бердыев и Сёмин – мэтры нашего футбола»

10 Апреля 2023 • 17:10 Комментировать

Известный футбольный функционер Роман Орещук считает, что Юрий Сёмин и Курбан Бердыев ещё покажут себя в футболе.

Напомним, что в понедельник Бердыев был уволен с должности главного тренера «Сочи» - во главе команды он провёл всего лишь пять матчей чемпионата России (две победы, три поражения). 

«Бердыев и Сёмин - мэтры нашего футбола. Пока они хотят работать, они должны это делать. Другое дело, что в футболе очень редки случаи, когда тренеров провожают на пенсию, как Фергюсона. Я думаю, что мы увидим ещё Бердыева и Сёмина в деле», - сказал Орещук, чьи слова приводит Metaratings.

«Сочи» сейчас занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. Временным тренером команды стал Дмитрий Хохлов – он уже готовит «барсов» к домашней игре против «Краснодара».

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Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Юрий Сёмин Роман Орещук
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