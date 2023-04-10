В «Локомотиве» сообщили, что могут отпустить Антона Миранчука в Европу

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о будущем полузащитника команды Антона Миранчука.

«Мы всегда заявляем, что искусственно сдерживать развитие игроков, а тем более воспитанников, мы не будем. Если будет хорошее предложение из Европы, мы его будем рассматривать», — цитирует Нагорных «Спорт-Экспресс».

Ранее представитель 27-летнего хавбека неоднократно заявлял, что Миранчук хочет попробовать свои силы в Европе. По словам агента, футболист, вероятнее всего, отработает до конца свой контракт с «Локомотивом», а после уедет в европейский чемпионат.

В текущем сезоне игрок провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил девять мячей и сделал шесть ассистов. Трудовой договор Миранчука истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 5 миллионов евро.