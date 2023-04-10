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В «Локомотиве» сообщили, что могут отпустить Антона Миранчука в Европу

10 Апреля 2023 • 17:03 Комментировать
Оренбург
...
Локомотив Москва
16.04 14:00

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о будущем полузащитника команды Антона Миранчука.

«Мы всегда заявляем, что искусственно сдерживать развитие игроков, а тем более воспитанников, мы не будем. Если будет хорошее предложение из Европы, мы его будем рассматривать», — цитирует Нагорных «Спорт-Экспресс».

Ранее представитель 27-летнего хавбека неоднократно заявлял, что Миранчук хочет попробовать свои силы в Европе. По словам агента, футболист, вероятнее всего, отработает до конца свой контракт с «Локомотивом», а после уедет в европейский чемпионат.

В текущем сезоне игрок провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил девять мячей и сделал шесть ассистов. Трудовой договор Миранчука истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 5 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Антон Миранчук Юрий Нагорных
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ОРЕНБУРГ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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