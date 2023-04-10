Уткин в стихах отреагировал на уход Бердыева из «Сочи»

В понедельник было объявлено об уходе Курбана Бердыева с должности главного тренера «Сочи». На решение сочинского клуба отреагировал известный журналист Василий Уткин. Он опубликовал небольшое стихотворение в телеграм-канале:

Вот же Курбан Бекиевич, милый,

Ну, что же вы нам ничего не сказали?

О том как вы тренировали, и жили,

И на фиг вообще вы сюда приезжали?..

Под руководством Курбана Бердыева «Сочи» провёл всего лишь пять матчей в Премьер-лиге России. В двух из них команда выиграла, в трёх – проиграла.

«Сочи» сейчас располагается на девятой позиции в турнирной таблице российского чемпионата. Ближайший матч команда проведёт 15 апреля – против «Краснодара». Временным тренером сочинцев стал Дмитрий Хохлов.