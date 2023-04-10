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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Непомнящий — о Дзюбе: «Не стоит придавать значения эпизоду с Семаком»

10 Апреля 2023 • 16:38 Комментировать
Оренбург
...
Локомотив Москва
16.04 14:00

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий прокомментировал поступок нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы после матча 22-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2). 

Напомним, Дзюба не стал жать руку наставнику петербургской команды Сергею Семаку, под руководством которого он выступал раньше. 

По мнению Непомнящего, 34-летний нападающий был на эмоциях и не стоит заострять на этом эпизоде так много внимания. Специалист подчеркнул, что когда Дзюба выступал за «Томь», у него с ним проблем не было.

«Если он действительно неправ, то найдёт все возможности извиниться. Его можно понять, команда проиграла, сильно расстроился, никакого значения не стоит придавать этому эпизоду с Семаком», — цитирует Непомнящего Legalbet.

Свой следующий матч «Локомотив» проведёт 16 апреля против «Оренбурга». На данный момент «железнодорожники» занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков 22 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Сергей Семак Валерий Непомнящий Артём Дзюба
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ОРЕНБУРГ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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