Непомнящий — о Дзюбе: «Не стоит придавать значения эпизоду с Семаком»

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий прокомментировал поступок нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы после матча 22-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2).

Напомним, Дзюба не стал жать руку наставнику петербургской команды Сергею Семаку, под руководством которого он выступал раньше.

По мнению Непомнящего, 34-летний нападающий был на эмоциях и не стоит заострять на этом эпизоде так много внимания. Специалист подчеркнул, что когда Дзюба выступал за «Томь», у него с ним проблем не было.

«Если он действительно неправ, то найдёт все возможности извиниться. Его можно понять, команда проиграла, сильно расстроился, никакого значения не стоит придавать этому эпизоду с Семаком», — цитирует Непомнящего Legalbet.

Свой следующий матч «Локомотив» проведёт 16 апреля против «Оренбурга». На данный момент «железнодорожники» занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков 22 матчах.