Шикунов прокомментировал отставку Бердыева из «Сочи»

Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов высказался об отставке Курбана Бердыева с тренерского поста «Сочи».

«Думаю, одна из причин – результаты. Проиграть «Оренбургу», «Факелу» и Самаре посчитали непозволительным. Конечно, это неожиданно. Но в жизни всякие вещи происходят. Ничего не сделать», – заявил футбольный менеджер в интервью изданию «РБ Спорт». По мнению эксперта, решение руководства «Сочи» назначить Дмитрия Хохлова является «пожарным», выразив неуверенность в том, что новый наставник останется в клубе надолго.

Напомним, что Курбан Бердыев провёл пять матчей во главе «Сочи» в рамках Премьер-лиги, выиграв дважды при трёх поражениях. Команда из олимпийской столицы находится на девятом месте в турнирной таблице чемпионата.