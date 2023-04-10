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Шикунов прокомментировал отставку Бердыева из «Сочи»

10 Апреля 2023 • 16:30 Комментировать
Сочи
1:2
Крылья Советов
окончен

Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов высказался об отставке Курбана Бердыева с тренерского поста «Сочи».

«Думаю, одна из причин – результаты. Проиграть «Оренбургу», «Факелу» и Самаре посчитали непозволительным. Конечно, это неожиданно. Но в жизни всякие вещи происходят. Ничего не сделать», – заявил футбольный менеджер в интервью изданию «РБ Спорт». По мнению эксперта, решение руководства «Сочи» назначить Дмитрия Хохлова является «пожарным», выразив неуверенность в том, что новый наставник останется в клубе надолго.

Напомним, что Курбан Бердыев провёл пять матчей во главе «Сочи» в рамках Премьер-лиги, выиграв дважды при трёх поражениях. Команда из олимпийской столицы находится на девятом месте в турнирной таблице чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Александр Шикунов Сочи
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