Семшов: «Увольнение Бердыева – это неожиданность»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов отреагировал на отставку Курбана Бердыева с поста наставника «Сочи».

«Для меня увольнение Бердыева – это неожиданность, потому что он был назначен только зимой. Да, команда выигрывала и проигрывала, но может и из-за чего-то другого его уволили. С другой стороны, так быстро команду нельзя построить, тем более Бердыев давно не работал в РПЛ», — заявил наставник «Чайки» в интервью изданию «РБ Спорт».

Также Семшов прокомментировал назначение Дмитрия Хохлова на тренерский пост, выразив уверенность в хороших результатах экс-полузащитника «Динамо» на новом месте работы. По слова Игоря, Хохлов приступит к этой работе с большим энтузиазмом.

Напомним, что руководство «Сочи» приняло решение разойтись с Бердыевым всего после пяти игр наставника, в которых клуб из Олимпийской столицы одержал две победы при трёх поражениях. Команда находится на девятом месте в турнирной таблице Премьер-лиги.