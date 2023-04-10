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Дьяков прокомментировал назначение Хохлова в «Сочи»

10 Апреля 2023 • 16:15 Комментировать
Сочи
1:2
Крылья Советов
окончен

Бывший футболист «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков высказался о назначении Дмитрия Хохлова на пост тренера «Сочи».

«Понятно, что у Хохлова есть свой опыт в «Динамо», «Кубани», но поработать с Бердыевым — это дорогого стоит. Я понимал, что со временем следующим тренером «Сочи» будет Хохлов. Но что это произойдёт так рано — не ожидал», — заявил экс-защитник многих российских клубов в интервью изданию «РБ Спорт».

По его мнению, руководство клуба из Олимпийской столицы поторопилось с отставкой Курбана Бердыева. Также Дьяков считает, что известный специалист продолжит карьеру в хорошем клубе, исключив вариант завершения тренерской работы.

Напомним, что под руководством Бердыева «Сочи» провёл всего пять матчей, одержав две победы при трёх поражениях. Клуб находится на девятом месте в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Хохлов Виталий Дьяков Сочи
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