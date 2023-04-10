Дьяков прокомментировал назначение Хохлова в «Сочи»

Бывший футболист «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков высказался о назначении Дмитрия Хохлова на пост тренера «Сочи».

«Понятно, что у Хохлова есть свой опыт в «Динамо», «Кубани», но поработать с Бердыевым — это дорогого стоит. Я понимал, что со временем следующим тренером «Сочи» будет Хохлов. Но что это произойдёт так рано — не ожидал», — заявил экс-защитник многих российских клубов в интервью изданию «РБ Спорт».

По его мнению, руководство клуба из Олимпийской столицы поторопилось с отставкой Курбана Бердыева. Также Дьяков считает, что известный специалист продолжит карьеру в хорошем клубе, исключив вариант завершения тренерской работы.

Напомним, что под руководством Бердыева «Сочи» провёл всего пять матчей, одержав две победы при трёх поражениях. Клуб находится на девятом месте в турнирной таблице Премьер-лиги.