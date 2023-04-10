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Биджиев: «Отставка Бердыева из «Сочи» стала для меня неожиданной, а Хохлову будет непросто» эксклюзив

10 Апреля 2023 • 16:10 Комментировать

Бывший вратарь московского «Локомотива» и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал отставку Курбана Бердыева с поста главного тренера «Сочи» и приход вместо него в качестве исполняющего обязанности Дмитрия Хохлова.

- Для меня отставка Бердыева стала, честно говоря, неожиданной. В целом «Сочи» весной выступал так же, как до ухода на зимнюю паузу. Наверно, приглашая такого опытного специалиста, руководство клуба надеялось на другие результаты. Может, и сам Курбан Бекиевич рассчитывал на что-то иное, но здесь сложно сказать. Повторюсь, для меня это достаточно неожиданно. Бердыев до этого не раз доказывал своё мастерство в разных командах, причём добивался везде успехов. Но теперь, возможно, не хватило терпения, и что-то пошло не так, как он планировал.

Как сложится в «Сочи» у Хохлова? Посмотрим. У него есть определённый опыт работы в Премьер-лиге. Не знаю, какие задачи будет ставить перед ним руководство клуба, но полагаю, что Дмитрию придётся достаточно непросто. Наверняка сейчас не самое лучшее настроение в коллективе, и Хохлову предстоит решать массу вопросов, прежде всего связанных с психологическим состоянием футболистов. «Сочи» раньше демонстрировал футбол и шёл в лидирующей группе, однако в этом сезоне у команды что-то разладилось. Думаю, какая-то нервозность там присутствует. Пожелаем Хохлову в любом случае удачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Чемпионат России Сочи Хасанби Биджиев РПЛ
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