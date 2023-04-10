«Зенит» может поучаствовать в турнире вместе с «Фенербахче» и «Црвеной Звездой»

В конце июня – начале июля в Санкт-Петербурге может пройти предсезонный турнир. Его участниками могут стать «Зенит», «Фенербахче», «Црвена Звезда» и ещё один клуб Российской премьер-лиги.

Об организации этого турнира стало известно журналистам издания «Спорт-Экспресс». По их данным, проект уже подготовлен, идёт согласование.

Стоит отметить, что недавно «Зенит» и «Фенербахче» подписали договор о сотрудничестве, который будет действовать на протяжении двух лет.

«Зенит» становился чемпионом России в каждом из четырёх последних сезонов. Лидируют питерцы в РПЛ и сейчас, опережая второй «Ростов» на 10 очков.