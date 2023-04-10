Названа дата матча за суперкубок России

Футбольный сезон в России традиционно открывается матчем за суперкубок страны, в котором играют чемпион и обладатель национального кубка.

Матч Суперкубка в 2023 году пройдёт 15 или 16 июля. Об этом стало известно журналистам «Спорт-Экспресса».

Что касается первого тура следующего чемпионата России, то его матчи должны пройти в уик-энд 22-23 июля.

Действующим обладателем суперкубка России является «Зенит». В прошлом году в битве за трофей питерцы разгромили «Спартак» с результатом 4:0. «Зенит» выигрывал суперкубок 7 раз, как и ЦСКА.

Ранее глава РПЛ Александр Алаев рассказывал о возможном изменении формата Суперкубка России.