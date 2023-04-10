Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Александр Мостовой: «Просто не пойму, в чём была логика приглашения и увольнения Бердыева» эксклюзив

10 Апреля 2023 • 15:45 Комментировать (1)
Сочи
...
Краснодар
15.04 16:30

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал увольнение Курбана Бердыева с поста главного тренера «Сочи».

«Это, конечно же, не провал. О чём можно говорить, если человек совсем недавно туда пришёл? Я просто не пойму, в чём логика приглашения была и увольнения? Когда приглашали Бердыева, они думали, что он 10 матчей подряд выиграет что ли? Команда находится на 10-м месте в РПЛ, вы чего хотели? Она до Бердыева там находилась и после.

Ожидалось, что он наладит всю структуру команды, как в «Ростове», например. В «Ростове» он сколько работал? Лет, 5, примерно. А как можно наладить всё за три месяца? Не думаю, что внутри произошёл какой-то конфликт. Я думаю, просто так. Опять какое-то чьё-то кривлячество какое-то. Я в нашем футболе уже ничему не удивляюсь. Бывает, что в одной команде по 20 игр проигрывают, никого не убирают, а в других командах приходит, 10 игр проиграет и деньги уносит. Я не вижу никакой логики в увольнении Бердыева», - сказал Мостовой.

Под руководством Бердыева «Сочи» одержал две победы и потерпел три поражения. В турнирной таблице команда занимает 9-е место, набрав 31 очко.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Александр Мостовой Сочи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СОЧИ КРАСНОДАР
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ингерман
10 Апреля 2023 в 15:52
ай воц кажный призыв такой наевняк прыходиц.. кака-така логика.. если б она была туц такое бы щас было.. св-св-св.. прасти мя хрешнава.. А-ха-ха-ха! )))
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
47 мин
Оренбург Оренбург
Ростов Ростов
2
0
2.43 3.45 2.95
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Апреля
17:42 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Ростова» Чернов получил травму в матче с «Оренбургом»
17:39 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Мастерство игроков «Зенита» было выше, чем у Дзюбы»
17:34 · Россия. Премьер-лига
Веденеев: «Зенит» может потерять очки в оставшихся матчах»
17:26 · Россия. Премьер-лига
Бушманов раскритиковал уровень матча «Спартак» - «Динамо»
17:26 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» быстро забил два мяча в ворота «Ростова»
17:25 · Россия. Премьер-лига
Гранат признался, что удивлён увольнению Бердыева из «Сочи»
17:23 · Россия. Премьер-лига
Камоцци отреагировал на отказ Дзюбы жать руку Семаку
17:19 · Россия. Премьер-лига
Бушманов: «Спартак» потерял уверенность»
17:16 · Россия. Премьер-лига
Кержаков может возглавить клуб РПЛ
17:13 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев считает, что «Зениту» ничего не помешает выиграть РПЛ в следующем году
17:12 · Россия. Премьер-лига
Зделар: «Кубок России очень важен для нас»
17:10 · Россия. Премьер-лига
Орещук: «Бердыев и Сёмин – мэтры нашего футбола»
17:03 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» сообщили, что могут отпустить Антона Миранчука в Европу
16:58 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «Сложности есть с переездом, с составом»
16:52 · Россия. Премьер-лига
Карпин рассказал о трудностях «Ростова» перед игрой с «Оренбургом»
Все новости
Рекомендуем