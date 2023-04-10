Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал увольнение Курбана Бердыева с поста главного тренера «Сочи».

«Это, конечно же, не провал. О чём можно говорить, если человек совсем недавно туда пришёл? Я просто не пойму, в чём логика приглашения была и увольнения? Когда приглашали Бердыева, они думали, что он 10 матчей подряд выиграет что ли? Команда находится на 10-м месте в РПЛ, вы чего хотели? Она до Бердыева там находилась и после.

Ожидалось, что он наладит всю структуру команды, как в «Ростове», например. В «Ростове» он сколько работал? Лет, 5, примерно. А как можно наладить всё за три месяца? Не думаю, что внутри произошёл какой-то конфликт. Я думаю, просто так. Опять какое-то чьё-то кривлячество какое-то. Я в нашем футболе уже ничему не удивляюсь. Бывает, что в одной команде по 20 игр проигрывают, никого не убирают, а в других командах приходит, 10 игр проиграет и деньги уносит. Я не вижу никакой логики в увольнении Бердыева», - сказал Мостовой.

Под руководством Бердыева «Сочи» одержал две победы и потерпел три поражения. В турнирной таблице команда занимает 9-е место, набрав 31 очко.