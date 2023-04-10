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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Александр Мостовой отреагировал на уход Бердыева из «Сочи»

10 Апреля 2023 • 15:31 Комментировать (1)

В понедельник «Сочи» объявил об уходе Курбана Бердыева с должности главного тренера. Комментарий по поводу решения сочинского клуба дал известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой.

«Обалдеть, а зачем «Сочи» брал Бердыева? Лишний раз говорим о некомпетентности людей. Вы думали, что Бердыев среди сезона придёт, и команда выиграет десять игр?! Тем более Бердыева пять лет никто не знал. Никакой логики нет вообще. Опять какие-то личные закулисные интриги. Это неожиданно и бессмысленно», - сказал Мостовой, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Под руководством Курбана Бердыева «Сочи» удалось обыграть московские ЦСКА и «Динамо» (по 2:0). При этом сочинцы проиграли «Оренбургу» (0:4), «Факелу» (0:3) и «Крыльями Советов» (1:2).

«Сочи» сейчас занимает девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги России. Следующий матч команда проведёт 15 апреля – против «Краснодара».

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Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Александр Мостовой Сочи
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Комментарии (1)
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KUGO
10 Апреля 2023 в 15:50
Результат, кстати, вполне удовлетворительный для начала! Но дело хозяйское. Надеюсь, что Бабай поднимет Рубин, как уже случалось!
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