Александр Мостовой отреагировал на уход Бердыева из «Сочи»

В понедельник «Сочи» объявил об уходе Курбана Бердыева с должности главного тренера. Комментарий по поводу решения сочинского клуба дал известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой.

«Обалдеть, а зачем «Сочи» брал Бердыева? Лишний раз говорим о некомпетентности людей. Вы думали, что Бердыев среди сезона придёт, и команда выиграет десять игр?! Тем более Бердыева пять лет никто не знал. Никакой логики нет вообще. Опять какие-то личные закулисные интриги. Это неожиданно и бессмысленно», - сказал Мостовой, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Под руководством Курбана Бердыева «Сочи» удалось обыграть московские ЦСКА и «Динамо» (по 2:0). При этом сочинцы проиграли «Оренбургу» (0:4), «Факелу» (0:3) и «Крыльями Советов» (1:2).

«Сочи» сейчас занимает девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги России. Следующий матч команда проведёт 15 апреля – против «Краснодара».