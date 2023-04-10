«Локомотив» может подписать защитника «Крыльев Советов»

«Локомотив» прорабатывает планы на трансферное лето. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», московский клуб активно ищет футболиста с российским паспортом на позицию центрального защитника.

По данным источника, в сфере интересов «Локомотива» находится защитник «Крыльев Советов» Роман Евгеньев. 24-летнего воспитанника «Динамо» эксперты портала transfermarkt оценивают в 3,2 миллиона евро.

В то же время не исключается, что «железнодорожники» сделают ставку на своего воспитанника – на Евгения Морозова, который сейчас выступает в аренде за «Факел». 22-летнего футболиста планируют взять на летние сборы.