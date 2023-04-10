По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», бывший тренер «Сочи» Курбан Бердыев может возглавить «Рубин».

Бердыев может вернуться к тренерской работе уже в самое ближайшее время. В команде уже некоторое время рассматривают вопрос об отставке Юрия Уткульбаева из-за неудачных результатов в последних матчах. В случае успешных переговоров Курбан Бердыев и его тренерский штаб уже на следующей неделе могут приступить к работе в Казани.

Напомним, об увольнении 70-летнего специалиста из «Сочи» было объявлено сегодня, 10 апреля. После 22 туров РПЛ южане занимают девятое место в турнирной таблице, набрав 31 очко.

Отметим, что ранее Бердыев уже работал в «Рубине», дважды выиграв с казанской командой чемпионат России.