Юран рассказал, почему решил возглавить «Пари НН»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран рассказал, почему решил возглавить нижегородский клуб.

Специалист отметил, что у него были предложения от клубов из Первой лиги, однако он хотел работать в РПЛ и выбрал «Пари НН», поскольку этот клуб сделал ему достойное предложение.

«Нижний Новгород — город с традициями, здесь живут болельщики, которые любят свою команду, тут прекрасный стадион. Здесь есть всё, чтобы развивать команду дальше», — приводит слова Юрана «РБ Спорт».

Напомним, Юран возглавил «Пари НН» 4 апреля, сменив на этом посту Артёма Горлова. После 22 туров РПЛ команда из Нижнего Новгорода занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 19 набранных очков.