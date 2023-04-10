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Юран рассказал, почему решил возглавить «Пари НН»

10 Апреля 2023 • 14:39 Комментировать
Динамо Москва
...
Пари НН
15.04 14:00

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран рассказал, почему решил возглавить нижегородский клуб.

Специалист отметил, что у него были предложения от клубов из Первой лиги, однако он хотел работать в РПЛ и выбрал «Пари НН», поскольку этот клуб сделал ему достойное предложение.  

«Нижний Новгород — город с традициями, здесь живут болельщики, которые любят свою команду, тут прекрасный стадион. Здесь есть всё, чтобы развивать команду дальше», — приводит слова Юрана «РБ Спорт».

Напомним, Юран возглавил «Пари НН» 4 апреля, сменив на этом посту Артёма Горлова. После 22 туров РПЛ команда из Нижнего Новгорода занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 19 набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Юран Пари НН
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ДИНАМО МОСКВА ПАРИ НН
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