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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Раскрыта причина увольнения Бердыева эксклюзив

10 Апреля 2023 • 14:36 Комментировать (1)
Сочи
1:2
Крылья Советов
окончен

В понедельник «Сочи» объявил об отставке Курбана Бердыева. Решение клуба стало неожиданностью, ведь под руководством опытного специалиста команда провела только пять матчей в чемпионате России.

По данным сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», никаких конфликтов у Бердыева в «Сочи» не было. Клуб решил расстаться с тренером по причине неудовлетворительной игры и результатов команды в марте-апреле.

При Бердыеве «Сочи» обыграл ЦСКА и «Динамо» (по 2:0), но проиграл «Оренбургу» (0:4), «Факелу» (0:3) и «Крыльям Советов» (1:2).

Как известно, временным тренером «Сочи» стал Дмитрий Хохлов.

После 22 туров «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Сочи
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