В понедельник «Сочи» объявил об отставке Курбана Бердыева. Решение клуба стало неожиданностью, ведь под руководством опытного специалиста команда провела только пять матчей в чемпионате России.

По данным сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», никаких конфликтов у Бердыева в «Сочи» не было. Клуб решил расстаться с тренером по причине неудовлетворительной игры и результатов команды в марте-апреле.

При Бердыеве «Сочи» обыграл ЦСКА и «Динамо» (по 2:0), но проиграл «Оренбургу» (0:4), «Факелу» (0:3) и «Крыльям Советов» (1:2).

Как известно, временным тренером «Сочи» стал Дмитрий Хохлов.

После 22 туров «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России.