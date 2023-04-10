Кержаков рассказал, как его обманули с деньгами на Кипре

Александр Кержаков откровенно рассказал о своём недавнем уходе с должности главного тренера «Кармиотиссы». По словам молодого специалиста, он покинул кипрский клуб после того, как президент клуба сделал замены в перерыве матча вместо него.

Также Кержаков рассказал Sports.ru о том, как «Кармиотисса» обманула его в момент расставания. По словам тренера, спортивный директор попросил его подписать документы, сказав, что съездит в банк и передаст деньги вечером. Кержаков согласился и подписал бумаги. Впрочем, своих денег он так и не получил.

«Каким деньгам? Ты же подписал бумагу, что у тебя нет к нам претензий», - слова спортивного директора «Кармиотиссы» вспоминает Кержаков.

Кержаков назвал удивительную причину своего ухода из клуба на Кипре