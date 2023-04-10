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Кержаков рассказал, как его обманули с деньгами на Кипре

10 Апреля 2023 • 14:23 Комментировать (1)

Александр Кержаков откровенно рассказал о своём недавнем уходе с должности главного тренера «Кармиотиссы». По словам молодого специалиста, он покинул кипрский клуб после того, как президент клуба сделал замены в перерыве матча вместо него.

Также Кержаков рассказал Sports.ru о том, как «Кармиотисса» обманула его в момент расставания. По словам тренера, спортивный директор попросил его подписать документы, сказав, что съездит в банк и передаст деньги вечером. Кержаков согласился и подписал бумаги. Впрочем, своих денег он так и не получил.

«Каким деньгам? Ты же подписал бумагу, что у тебя нет к нам претензий», - слова спортивного директора «Кармиотиссы» вспоминает Кержаков.

Кержаков назвал удивительную причину своего ухода из клуба на Кипре

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кержаков Кармиотисса
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ЯРЫЙ БРЮС
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