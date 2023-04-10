Кержаков назвал удивительную причину своего ухода из клуба на Кипре

Александр Кержаков провёл только семь матчей в качестве главного тренера «Кармиотиссы». Теперь 40-летний специалист раскрыл просто удивительную причину своего ухода из клуба на Кипре. Оказывается, в его работу вмешался президент клуба, причём прямо во время матча.

В интервью Sports.ru Кержаков рассказал, что по ходу первого тайма спортивный директор «Кармиотиссы» дал ему инструкции по заменам, которые предоставил президент клуба. Молодой тренер в ответ сказал, что каждый должен заниматься своим делом. Впрочем, к Кержакову никто не прислушался.

«В перерыве Пунин [президент клуба] с помощником зашли в раздевалку передо мной и сделали замены. Я захожу, а ребята уже переодеваются: «Нам сказали, что сегодня мы больше не играем», - рассказал Кержаков.

Кержаков отметил, что считает такой подход недопустимым. По словам российского специалиста, он не мог даже представить, что такое имеет место быть в чемпионате Кипра.