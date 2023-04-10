Бердыев покинул «Сочи» после пяти матчей

Курбан Бердыев покинул должность главного тренера «Сочи» после всего лишь пяти проведённых матчей у руля команды.

По данным «Матч ТВ», на временной основе с командой будет работать Дмитрий Хохлов. Клуб пока что не подтвердил эту перестановку.

В пяти матчах Премьер-лиги России под руководством Бердыева «Сочи» добился двух побед (над ЦСКА и «Динамо») при трёх поражениях (от «Оренбурга», «Факела» и «Крыльев Советов»).

На текущий момент «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда проведёт 15 апреля – против «Краснодара» на своём поле.