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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис вступился за Дзюбу

10 Апреля 2023 • 14:00 Комментировать

После воскресного матча Премьер-лиги между «Локомотивом» и «Зенитом» форвард московской команды Артём Дзюба отказался пожать руку рулевому питерцев Сергею Семаку. 34-летний футболист столкнулся с критикой по этому поводу. Впрочем, известный в прошлом российский игрок Андрей Канчельскис предпочёл встать на защиту Дзюбы.

«Все осуждения Дзюбы за то, что он не пожал руку Семаку, - глупая дурь. Что все к нему придираются? Он никому ничего не должен. Игрок имеет полное право на всех обидеться и уйти в раздевалку. Не захотел - не пожал. Это не входит в регламент. Артём ни перед кем не виноват. Всё правильно сделал», - сказал Канчельскис, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Напомним, что «Зенит» добился волевой победы над «Локомотивом» на выезде со счётом 2:1. Питерцы продолжают уверенно лидировать в Премьер-лиге. Второй «Ростов» они опережают на 10 очков, хотя команда Валерия Карпина свой матч 22-го тура ещё не провела.  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Сергей Семак Артём Дзюба Андрей Канчельскис
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