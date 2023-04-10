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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игрок «Локомотива» Ненахов назвал лучшую команду России

10 Апреля 2023 • 13:49 Комментировать (1)

Защитник московского «Локомотива» Максим Ненахов рассказал, что думает о петербургском «Зените», которому «железнодорожники» проиграли в рамках 22-го тура Премьер-лиги.

«Зенит» - лучшая команда России, против них хочется настроиться на максимум. «Зенит» не удивил - играли в свой привычный футбол. Бразильцы использовали свою технику», - передает слова футболиста издание «Спорт-Экспресс».

Матч завершился поражением «Локомотива» со счетом 1:2.

После 22 туров чемпионата России «Зенит» набрал 54 очка и лидирует в турнирной таблице, а «железнодорожники» (25) располагаются на 11-й строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Максим Ненахов
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Комментарии (1)
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ингерман
10 Апреля 2023 в 13:56
ай.. а ведь он праф - 10016.. )))
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