Ненахов раскрыл слова Галактионова после матча с «Зенитом»

Защитник московского «Локомотива» Максим Ненахов рассказал о словах главного тренера команды Михаила Галактионова после матча 22-го тура чемпионата России против петербургского «Зенита».

«Галактионов - хороший тренер. Он сказал нам, чтобы мы не вешали нос. Любое поражение делает нас сильнее. Мы будем двигаться дальше, ни в коем случае не опустим руки», - передает слова футболиста издание «Спорт-Экспресс».

Матч прошел на стадионе «РЖД Арена» и завершился поражением «Локомотива» со счетом 1:2.

По итогам 22 туров Премьер-лиги «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 54 набранным очками. В активе «железнодорожников» 25 баллов, команда занимает 11-е место.