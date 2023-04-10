Тарасов оценил игру Дзюбы против «Зенита»

Экс-футболист сборной России и московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов высказался об игре нападающего «железнодорожников» Артёма Дзюбы во вчерашнем поединке 22-го тура Премьер-лиги против петербургского «Зенита» (1:2).

«Дзюба неплохо цеплялся, скидывал. В общем, делал то, что должен, но играет команда, а не один Дзюба», - приводит слова Дмитрия издание Sport24.

«Зенит» уверенно лидирует в чемпионате России, а «Локомотив» занимает 11-е место.

В следующем туре петербургский клуб сыграет против «Ростова», а «железнодорожникам» будет противостоять «Оренбург».