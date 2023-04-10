Шалимов: «Видел, как Дзюба повернулся в сторону Семака»

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал инцидент после матча «Локомотива» против «Зенита». После финального свистка нападающий «железнодорожников» Артём Дзюба не пожал руку наставнику «сине-бело-голубых» Сергею Семаку.

«Я видел, как Дзюба повернулся в сторону Семака. Или он обманывает, или не в форме. Потому что когда нападающий вот так поворачивает голову, то должен видеть, кто сзади, если он в форме», - передает слова специалиста издание «Чемпионат».

Матч на «РЖД Арене» завершился победой «Зенита» со счетом 2:1. Питерцы набрали 54 балла и упрочили свое лидерство, а «Локомотив» с 25 очками занимает 11-е место.