Булыкин: «Первое место «Зенит» на 99% не отдаст»

Экс-нападающий сборной России и столичного «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о чемпионской гонке в Премьер-лиге. По его мнению, подопечные Сергея Семака гарантировали себе очередной титул.

«Такой отрыв от второго места - это много. Никто не хочет преследовать «Зенит». Первое место «Зенит» на 99% не отдаст. С таким мастерством они не упустят чемпионство», - передает слова Булыкина издание «Чемпионат».

После 22 туров Российской премьер-лиги «Зенит» набрал 54 очка и занимает первое место в турнирной таблице. «Локомотив» с 25 баллами располагается на 11-й позиции.