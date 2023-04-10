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Гаджиев: «Несмотря на поражение от «Зенита», «Локомотив» выбрался из кризиса» эксклюзив

10 Апреля 2023 • 12:58 Комментировать (1)

Футбольный эксперт Гаджи Гаджиев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением об итогах матча «Локомотив» - «Зенит».

- Накануне матча все говорили о противостоянии Дзюбы и «Зенита». Как оцените игру Артёма?

- Если бы он плохо играл, его бы заменили. Ну а то, что не забил, так «Зениту» забить непросто. Понятно, что Дзюба на уровне нашего чемпионата выглядит хорошо. В «Локомотиве», он уже забил шесть мячей. Но дело в том, что питерцы по уровню игры, по классу превосходят все остальные команды. В том числе и «Локомотив». Не случайно они выиграли вчера. Хотя дали фору в один мяч «железнодорожникам» – пропустили на ровном месте. Это была грубая ошибка. По сути, «Зенит» начинал матч со счета 0:1. Но, тем не менее, выиграл заслуженно. Хотя «Локомотив» провел матч на уровне. В концовке, когда надо было отыгрываться, хозяева провели несколько опасных атак для ворот «Зенита».

- Пиняев вам понравился?

- В некоторых эпизодах он остро играл, показал себя с лучшей стороны. А Дзюба свою лепту вносит все равно, даже когда не забивает мячи. Он приковывает к себе внимание соперника, отвлекает на себя. Из-под него легче играть.

- Пиняева можно назвать лучшим молодым игроком нашего чемпионата?

- Можно. Не могу сказать, что меня удивляет его способность обыгрывать соперника, но она радует. У нас давно не было ребят, которые обладают такой скоростью и обводкой. Хотя в прошлом такие футболисты были всегда. Последним из таковых назову Аршавина. Он был такой же маленький и быстрый.

- «Локомотив» в первом тайме смотрелся лучше «Зенита», а питерцы на полную включились только во второй половине матча. Почему?

- Не могу сказать, что «Зенит» играл хуже в первом тайме. У «Локомотива» была очень высокая мотивация, плюс сразу удалось забить после ошибки соперника, который потерял мяч в своей площадке. Что нехарактерно для «Зенита». Поэтому я отметил бы высокий уровень мотивации у хозяев. Это и есть хорошая готовность. Иначе ты просто ничего не сможешь показать, если голова не в порядке. Но коллектив у Семака волевой, объединенный. Как они радовались победе! Казалось бы, сколько можно? Ведь они столько туров и столько лет находятся на первом месте, но мотивация не пропадает. В этом смысле я их выделяю.

- Многие эксперты считают, что судья не поставил пенальти в ворота «Зенита» в конце матча. А вам как показался то эпизод? Была игра рукой?

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- Это неочевидная вещь. А на картине было не понятно. Видно только, что игрок убирал руку, и мяч туда попал. Но это все приблизительно.

- Победа «Зенита» в этом матче для вас закономерна?

- Для меня - да. Она куда более закономерна, чем, например, победа ЦСКА над «Крыльями Советов». Когда «армейцы» выиграли за счет рикошета. Но я не могу сказать, что по игре «Зенит» обязан был выиграть у «Локомотива». Москвичи смотрелись достойно. Но и случайной победу питерцев никак не назовешь. Некоторые отрезки матча они проводили здорово.

- «Зенит» снова станет чемпионом досрочно?

- Скорее всего, да. Не думаю, что им что-то может помешать. Кроме того, что они сами разбегутся по углам.

- Какие перспективы видите у «Локомотива»? Команда выбралась из кризиса?

- Думаю, да. Если брать только этот отрезок, матчей шесть прошло, то они одержали много побед. У них только первое поражение было в воскресенье. Они вышли из кризиса.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Гаджи Гаджиев
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