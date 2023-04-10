Тихонов ответил, есть ли у «Спартака» зависимость от Промеса

Экс-полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов ответил на вопрос о том, есть ли у «красно-белых» зависимость от нидерландского нападающего Квинси Промеса.

«Промес играет большую роль в группе атаки «Спартака»: разгоняет атаки, отдаёт хорошие передачи. Без него команда выглядит по-другому. Конечно, есть зависимость», - передает слова эксперта «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Промес принял участие в 30 поединках Российской премьер-лиги. Нападающий отметился 21 забитым мячом и девятью голевыми передачами. Трудовое соглашение 31-летнего нидерландца с московским клубом рассчитано до середины 2024 года.