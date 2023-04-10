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Ловчев: «Думаю, Дзюба видел Семака и не пожал руку специально»

10 Апреля 2023 • 12:36 Комментировать (1)

Экс-футболист сборной СССР и «Спартака», а в настоящий момент эксперт Евгений Ловчев поделился мнением об инциденте, когда форвард «Локомотива» Артём Дзюба не пожал руку наставнику «Зенита» Сергею Семаку.

«Думаю, Дзюба видел Семака. И не пожал руку специально. Это точно говорит об отношении Артёма к тренеру - видимо, что-то при расставании с «Зенитом» случилось», - написал Ловчев в своих социальных сетях.

«Локомотив» на своем домашнем стадионе потерпел поражение от «Зенита» со счетом 1:2. После этой встречи «железнодорожники» занимают 11-е место в турнирной таблице, а питерцы идут первыми.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Сергей Семак Евгений Ловчев Артём Дзюба
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Комментарии (1)
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ингерман
10 Апреля 2023 в 13:48
.. видимо, что-то при расставании с «Зенитом» случилось..
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ай.. а о том чё случилась нам паведаюць спартивныя бумагамараки.. ждем-с.. кхе-кхе.. )))
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