Ловчев: «Думаю, Дзюба видел Семака и не пожал руку специально»

Экс-футболист сборной СССР и «Спартака», а в настоящий момент эксперт Евгений Ловчев поделился мнением об инциденте, когда форвард «Локомотива» Артём Дзюба не пожал руку наставнику «Зенита» Сергею Семаку.

«Думаю, Дзюба видел Семака. И не пожал руку специально. Это точно говорит об отношении Артёма к тренеру - видимо, что-то при расставании с «Зенитом» случилось», - написал Ловчев в своих социальных сетях.

«Локомотив» на своем домашнем стадионе потерпел поражение от «Зенита» со счетом 1:2. После этой встречи «железнодорожники» занимают 11-е место в турнирной таблице, а питерцы идут первыми.