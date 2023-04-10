Бейл может задуматься о российском гражданстве

Нидерландский защитник Гленн Бейл, выступающий за самарские «Крылья Советов», ответил на вопрос о возможном получении российского паспорта.

«Никогда не думал о получении российского гражданства. Но у меня ещё есть много времени для этого. Возможно, задумаюсь о получении российского паспорта, если «Крылья» дадут мне новый контракт», - приводит слова Бейла издание «Чемпионат».

Гленн перешел в самарский клуб летом 2021 года. До этого он выступал на родине за «Эммен».

В нынешнем розыгрыше чемпионата России Бейл провел 22 поединка, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.