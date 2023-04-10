Смородская отреагировала на выходку Дзюбы в отношении Семака

Ольга Смородская, ранее занимавшая пост президента московского «Локомотива», высказался об отказе нападающего «железнодорожников» Артёма Дзюбы пожать руку главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку.

«Дзюба не пожал руку Семаку? Не хочется в этом копаться. Это не первая странная выходка Артёма. Нет смысла пытаться объяснять ее причины», - приводятся слова Смородской на страницах Sport24.

Матч «Локомотив» - «Зенит» прошел на «РЖД Арене» и завершился победой гостей со счетом 1:2.

Петербургский клуб с 54 очками сохраняет лидерство в Премьер-лиге, а «железнодорожники» (25) занимают 11-е место в турнирной таблице.