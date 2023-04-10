Гайич: «ЦСКА может легко побеждать, когда играет так, как с «Химками»

Хавбек московского ЦСКА Милан Гайич поделился мнением о победе над подмосковными «Химками» (3:0) в матче 22-го тура Российской премьер-лиги.

«Нельзя сказать, что игра была лёгкой - каждый матч трудный. Но ЦСКА может легко побеждать, когда играем так, как с «Химками». Нам удалось держать игру в наших руках», - передает слова Гайича издание «Чемпионат».

После 22 туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 41 очко и располагается на четвертой строчке в турнирной таблице. «Химки», в свою очередь, с 13 баллами находятся на предпоследней позиции.