Петржела - об отказе Дзюбы пожать руку Семаку: «Это говорит о его IQ»

Бывший наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал поступок нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы. После матча с «Зенитом» форвард не пожал руку наставнику питерцев Сергею Семаку.

«Такое случается в футболе. Вероятно, они расстались не на хорошей ноте. Это говорит о его IQ», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Матч между «Локомотивом» и «Зенитом» завершился со счетом 1:2 в пользу гостевой команды. «Железнодорожники» с 25 очками занимают 11-е место в турнирной таблице, а «сине-бело-голубые» (54) по-прежнему лидируют.