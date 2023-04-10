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Петржела - об отказе Дзюбы пожать руку Семаку: «Это говорит о его IQ»

10 Апреля 2023 • 11:39 Комментировать

Бывший наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал поступок нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы. После матча с «Зенитом» форвард не пожал руку наставнику питерцев Сергею Семаку.

«Такое случается в футболе. Вероятно, они расстались не на хорошей ноте. Это говорит о его IQ», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Матч между «Локомотивом» и «Зенитом» завершился со счетом 1:2 в пользу гостевой команды. «Железнодорожники» с 25 очками занимают 11-е место в турнирной таблице, а «сине-бело-голубые» (54) по-прежнему лидируют.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Властимил Петржела Артём Дзюба
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