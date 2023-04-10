«Интер» и три немецких клуба интересуются игроком из РПЛ

Полузащитник Эдуард Сперцян, правами на которого владеет «Краснодар», может продолжить карьеру в Европе. Интерес к 22-летнему футболисту проявляют несколько представителей немецкой Бундеслиги.

По информации Metaratings.ru, подписать Сперцяна хотят гладбахская «Боруссия», леверкузенский «Байер» и «Фрайбург». Также интерес к Эдуарду есть из Серии А. В услугах хавбека заинтересован миланский «Интер».

Сам игрок уже решил, что грядущим летом перейдет в один из клубов топ-5 чемпионатов Европы.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Сперцян провел 21 матч. Полузащитник отметился девятью забитыми мячами (три – с пенальти) и восемью голевыми передачами.