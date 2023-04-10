Слуцкий оценил игру «Локомотива» против «Зенита»

Известный российский специалист Леонид Слуцкий, поработавший в московском ЦСКА и казанском «Рубине», высказался о вчерашнем поединке между «Локомотивом» и «Зенитом» в рамках 22-го тура Премьер-лиги.

«Это была игра с взаимными возможностями. Если говорим статистически, то «Зенит» был чуть-чуть острее. «Локомотив» не выглядел безнадёжно, они провели матч с шансами набрать очки», - поведал Слуцкий в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

Матч завершился победой «Зенита» со счетом 2:1. Подопечные Сергея Семака набрали 54 балла и оторвались о идущего вторым «Ростова» на десять очков. «Локомотив» занимает 11-е место.