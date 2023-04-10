Дзюба объяснил, почему не общался с журналистами после поражения от «Зенита»

Форвард московского «Локомотива» Артём Дзюба объяснил, почему не захотел общаться с журналистами после завершения поединка против петербургского «Зенита» в рамках 22-го тура Премьер-лиги.

«Не хочется общаться с журналистами, потому что устал от всего этого: выигрываешь - ты король, проигрываешь - ты мёртвый. Устал, у нас есть команда, я с большей честью нахожусь здесь», - написал 34-летний нападающий в социальных сетях.

Матч между «Локомотивом» и «Зенитом» состоялся на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершился со счетом 1:2 в пользу гостей.

По итогам 22 туров москвичи занимают 11-е место в таблице РПЛ, а питерцы уверенно лидируют.