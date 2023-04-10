Зобнин: «Матч против «Динамо» не является особенным для меня - всё забылось»

Хавбек московского «Спартака» Роман Зобнин после дерби с «Динамо» (3:3) заявил, что матчи против «бело-голубых» не являются для него принципиальными.

«Игра с «Динамо» не является особенной для меня. Уже прошло много лет - всё забылось», - приводит слова полузащитника издание «Чемпионат».

Напомним, что Роман выступал за «Динамо» с 2013 по 2016 год. Он принял участие в 53 поединках, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

После этапа карьеры в «Динамо» Зобнин перешел в «Спартак». Срок контракта полузащитника с «красно-белыми» истекает летом следующего года.