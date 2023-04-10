Митрюшкин высказался после первого за восемь лет матча в РПЛ

Страж ворот подмосковных «Химок» Антон Митрюшкин пообщался с представителями СМИ после поединка 22-го тура чемпионата России против столичного ЦСКА. Встреча завершилась крупной победой «армейцев» со счетом 3:0.

«Рад, что сыграл в РПЛ впервые с мая 2015 года. Испытываю только положительные эмоции. Но, конечно, хотелось бы выиграть на таком красивом стадионе», - передает слова голкипера издание «Чемпионат».

Напомним, что Митрюшкин пополнил ряды подмосковного коллектива летом прошлого года.

После 22 туров Российской премьер-лиги «Химки» набрали 13 баллов и занимают предпоследнее место в турнирной таблице.