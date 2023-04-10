Ловчев рассказал, какие клубы финишируют в топ-3 РПЛ

Ветеран московского «Спартака, а ныне футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением о том, кто финиширует в топ-3 по итогам сезона Российской премьер-лиги.

«В тройке будут «Спартак» и ЦСКА. «Спартак» создаёт в каждом матче много моментов. Как только вернётся Промес, дела быстро наладятся. Соболеву пожелаю стабильности», - написал Ловчев в своем телеграм-канале.

После 22 туров Российской премьер-лиги лидирует в турнирной таблице петербургский «Зенит», в активе которого 54 балла. На втором месте располагается «Ростов» (44), третьим идет «Спартак» (42), а четвертым – ЦСКА (41).