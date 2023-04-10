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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дзюба прокомментировал поражение «Локомотива» цитатой Тайсона

10 Апреля 2023 • 10:44 Комментировать

Центрфорвард московского «Локомотива» Артём Дзюба высказался о поражении от петербургского «Зенита» в матче 22-го тура Премьер-лиги. «Железнодорожники» уступили на своем поле со счетом 1:2.

«Как говорил Майк Тайсон, когда ты падаешь, ты встаёшь не из-за физики, а потому что у тебя есть характер. Я уверен, что у команды есть характер, есть всё, чтобы быть сильнее. Этот огромный урок для нас», - оставил сообщение 34-летний бомбардир в своих социальных сетях.

После 22 туров «Локомотив» с 25 очками занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем поединке московский коллектив на выезде встретится с «Оренбургом».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба
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