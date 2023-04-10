Ненахов: «Дзюба - вожак «Локомотива», лучший нападающий России»

Защитник столичного «Локомотива» Максим Ненахов высказался о роли нападающего Артёма Дзюбы в команде.

«Дзюба кажется вожаком стаи? Так и есть, абсолютно. Он наш лидер, тот человек, который может из ничего сделать момент. Для нас это большое усиление. Это лучший нападающий России», - передает слова Ненахова «Матч ТВ».

В матче 22-го тура московский «Локомотив» на своем поле принимал петербургский «Зенит». «Железнодорожники» потерпели поражение со счетом 1:2.

После этого поединка московский клуб занимает 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «сине-бело-голубые» продолжают уверенно лидировать.