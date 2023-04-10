Агент: «Ренан уже адаптировался в «Зените»

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, который представляет интересы защитника петербургского «Зенита» Роберта Ренана, рассказал об адаптации своего клиента в стане «сине-бело-голубых».

«Ренан уже адаптировался в «Зените». Он счастлив в клубе и отлично себя чувствует. Скоро все критики увидят, насколько он хорош. Результат обязательно будет», - передает слова агента издание Sport24.

Роберт перебрался в петербургский клуб из «Коринтианса» в зимнее трансферное окно. За «Зенит» бразилец провел шесть поединков.

По итогам 22 туров чемпионата России питерцы лидируют в таблице с 10-очковым отрывом.