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Денис Попов: «Локомотив» на правильном пути» эксклюзив

10 Апреля 2023 • 10:25 Комментировать

Бывший нападающий московского ЦСКА, нынешний тренер-ассистент владикавказской «Алании» Денис Попов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал итог матча 22-го тура чемпионат России «Локомотив – Зенит» (1:2).

- Победная серия у «Локомотива», может, и оборвалась, но он очень неплох сейчас. Давно такого матча не было, очень интересный получился футбол с обеих сторон. Искромётный, на больших скоростях, практически без центра поля. Из обороны при первой же возможности старались выходить вперёд вертикальными передачами, было много моментов. Думаю, это один из наиболее интересных матчей в этом году. Хорошая заруба была, что называется.

- «Зенит» выиграл, потому что сильнее?

- Наверно, всё-таки сказалось индивидуальное мастерство его легионеров, они и решили результат. Но в любом случае не надо забывать, что «Локомотив» добавляет по ходу сезона с приходом нового главного тренера. Команда сильно преобразилась при Галактионове. Кроме Дзюбы, команду пополнил ещё ряд молодых игроков – Пиняев, Глушенков. Я думаю, будут очень интересно посмотреть на «Локомотив» в следующем сезоне. Сейчас, понятно, они основную свою задачу решили. Теперь постараются до лета подняться как можно выше по турнирной таблице и сыграться. На сегодняшний день мы видим, что «Локомотив» уже способен бороться за высокие места.

- Если бы «железнодорожники» выиграли у «Зенита», это было бы неожиданно?

- Думаю, нет. Я уже сказал, что «Локомотив» хорошо выглядит и качественно играет, мы видим это по результату. Поэтому была у него с «Зенитом» такая по-хорошему заруба и дерби своеобразное. «Локомотив» на правильном пути.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Чемпионат России Денис Попов РПЛ
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