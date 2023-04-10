Данни отреагировал на отказ Дзюбы пожать руку Семаку

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Мигель Данни прокомментировал эпизод после матча между «сине-бело-голубыми» и «Локомотивом», когда нападающий «железнодорожников» Артём Дзюба не пожал руку наставнику питерцев Сергею Семаку.

«У Дзюбы была горячая голова из-за проигрыша. Но я верю, он знает, что ошибся. Возможно, он уже позвонил Сергею Семаку, и они поговорили! Дзюба хороший парень», - передает слова португальца издание «Спорт-Экспресс».

Поединок на «РЖД Арене» завершился волевой победой «Зенита» со счетом 2:1.

После 22 туров Премьер-лиги петербургский клуб лидирует в турнирной таблице, а «железнодорожники» занимают 11-е место.