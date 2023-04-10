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Биджиев: «Дзюба продуктивно провёл первый тайм и сыграл полезно в обороне» эксклюзив

10 Апреля 2023 • 10:15 Комментировать

Бывший вратарь московского «Локомотива» и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итоги 22-го тура РПЛ «Локомотив» – «Зенит» (1:2).

- В первом тайме «Локомотив» смотрелся очень прилично, у него были интересные комбинации в атаке. В частности, хорошо действовал в подыгрыше Дзюба. Этот матч вообще многими рассматривался через подтекст отношений Артёма и «Зенита». Я считаю, Дзюба продуктивно провёл первый тайм в этом плане, он создал хороший момент для того же Глушенкова. Ну а после перерыва прежде всего сказалось преимущество «Зенита» в классе. Бразильско-российская атакующая группа питерцев добавила давления, и вторая половина второго тайма прошла полностью под диктовку «Зенита». Причём игра в это время сосредоточилась на последней трети поля «Локомотива» – внутри и около своей штрафной находилось 8-9 игроков «железнодорожников». «Зенит» постоянно раскачивал чужую оборону, в итоге забил второй гол и мог забить ещё, так как создал несколько моментов. Ну и функционально питерцы выглядели помощнее, тем более когда «Зенит» проводил активные атакующие действия. У «Локомотива» был шанс в контратаке, они рассчитывали на скорость Пиняева. В принципе, «железнодорожники» имели перспективные подходы к чужой штрафной, но ничего не смогли из этого выжать. Итоговый результат, я считаю, по делу.

- Почему Дзюбе не удалось насолить своей бывшей команде?

- Если рассматривать через призму того, что Артёму не удалось забить гол, тогда получается, что не удалось. Но я бы не сказал, что Дзюба как-то выпал из этой игры. В первом тайме он играл хорошо, однако после перерыва весь «Локомотив» остался без мяча, поэтому и Дзюба перестал быть заметен. Он зависимый нападающий: когда мяч до него не доходит, он растворяется. При этом Артём сыграл полезно в обороне, особенно на стандартах «Зенита».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Артём Дзюба Чемпионат России Хасанби Биджиев РПЛ
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